NBA》比賽進行中爆出交易 獨行俠將巴恩斯送到國王

巴恩斯將前進國王。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠和黃蜂比賽還在進行，《ESPN》就爆出交易消息，主力前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）被送至國王，得到J.傑克森（Justin Jackson）和Z.藍道夫（Zach Randolph）。

隨著季中交易於台灣時間2月8日清晨4點截止，今各隊陸續出招，巴恩斯人還在場上打球，卻已有消息指出他被送至國王，此戰共計出賽26分鐘，拿到10分、3籃板，成為巴恩斯身披獨行俠最後一戰的成績。

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國王在今天比賽以前，以28勝25敗的成績排西部第九，落後快艇1場勝差，已連12年與季後賽絕緣的國王，本季或許是重返八強的最大機會，這次透過季中交易換來巴恩斯，期盼能提升戰力、重返季後賽舞台。

巴恩斯自2016年季後轉戰獨行俠，2016-17年賽季場均可拿19.2分、5籃板、1.5助攻，隔年也有18.9分貢獻，今年則有17.8分進帳，但命中率下滑至40.6%。

獨行俠過去曾把巴恩斯當作未來核心，但效果並不如預期，如今已將希望放在東契奇（Luka Doncic）和交易來的波辛傑斯（Kristaps Porzingis）身上，這次發動交易也是為了甩開巴恩斯的剩餘合約，下季2510萬美元球員選項無疑是相當沉重的負擔，獨行俠送走他以清出薪資空間，保有今夏爭奪大咖球星的機會。

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