MLB》大聯盟規則修改提議 投手至少投3人次、國聯開放DH

大聯盟提規則修改建議，包括投手上場必須投3人次才能退場。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，大聯盟提出投手上場必須投3人次、國聯實施指定打擊制度等都列入討論，不過要實施得待球員工會同意。

近年有不少提案是為了增加比賽速度，這也是大聯盟主席Rob Manfred的最大目標，其中「一名投手得投完3人次才能退場」規定，避免球隊為了對付對手強打，換上「一人左」或「一人右」，以減少換投的次數，加快比賽節奏。

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另外，也有計畫讓國聯在今年開放指定打擊制度，加強球隊進攻火力，畢竟上季投手平均打擊率僅0.115、上壘率也只有0.144，讓比賽變得更加精采。

不過，這兩項提案還列入討論中，根據勞資協議，待球員工會點頭才能正式實施。

至於去年所提出的投手限制20秒內出手、上投手丘暫停次數6次減為5次等，大聯盟主席Rob Manfred有權直接修改，不須球員工會同意。

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