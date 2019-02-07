NBA》哈登飆分模式啟動 挑戰張伯倫史上第二紀錄只差3場

哈登拿36分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭一哥哈登（James Harden）開啟飆分模式，今再有全場最高36分，領軍火箭127：101擊潰國王，哈登連28場至少拿30分，距離傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）1962年締造的第二長紀錄只差3場！

火箭今前進沙加緬度踢館，面對本季打出衝擊季後賽氣勢的國王，哈登仍面不改色，首節一人就包辦12分，上半場合計25分進帳。

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不止哈登飆分，火箭在第二節手感大開，團隊57.1%的投籃命中率海灌44分，國王防線徹底潰堤，火力也無法與火箭比擬，單節只拿17分，兩隊比分迅速拉開。

哈登雖然在下半場稍稍熄火，最終也拚到36分高分，隨著比分差距懸殊，哈登第四節打不到4分鐘就提前退場休息。

哈登此役26投13中、包含外線的13投8中，拿36分、6籃板，根據ESPN數據顯示，這是他連13場客場得分達30分的比賽，並列史上第二，但要追上第一猶如不可能任務，張伯倫的連47場恐怖紀錄高不可攀。

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