NBA》老鷹交易截止前靜悄悄 林書豪沒被送走也待不久？

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪本季繳出高效率表現，成為不少球隊覬覦的對象，隨著季中交易截止將至，老鷹仍耐心傾聽報價，但就算林書豪沒被送走，老鷹也有可能在之後買斷放人。

林書豪多次成為交易傳聞主角，看似被老鷹送至他隊已勢在必行，但截止日前卻是靜悄悄，令外界大感意外，對此《The Athletic》記者Chris Kirschner指出，老鷹還在觀望中，目前有關於林書豪的交易球隊為七六人，牽涉到的對象很可能是佛爾茲（Markelle Fultz）。

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不少球迷誤解能兩人直接互換球隊，但根據規則，交易得建立在薪資對等上，因此林書豪和佛爾茲一換一的方案並不可行，過去曾傳出七六人用佛爾茲換替補中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）才符合現實，但Chris Kirschner認為，七六人會想要附帶一選秀籤，進入重建的恐怕老鷹不會點頭。

老鷹交易目標很明顯，就是要取得重建資產，握有林書豪這塊寶無疑是索價最大機會，但老鷹總管席列克（Travis Schlenk）也多次強調，商談條件不夠完美就不會答應，林書豪還是有很大機會在季中交易日後繼續身披老鷹戰袍，但是否續待亞特蘭大到季末還不得而知，Chris Kirschner指出，老鷹很可能會在美國時間3月1日前買斷放人，讓他加入有季後賽機會的球隊。

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