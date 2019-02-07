網球》寶島一哥莊吉生開胡 達拉斯挑戰賽單打晉16

莊吉生晉級達拉斯男網挑戰賽16強。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國達拉斯男網挑戰賽，「寶島一哥」莊吉生雖然挨了12記愛司，照樣展現韌性單打開胡， 6：7（4：7）、7：6（7：5）、7：5氣走地主重砲手，有驚無險晉級16強。

這項總獎金13.54萬美元（約417萬台幣）的職業賽事，單打多達64籤。29歲的莊吉生，目前世界男單排名123，榮膺單打第4種子，首輪免戰直接晉級，今次輪與排行250的美國東道主哈里森（ Christian Harrison）激戰近3小時。Jason 雖然首盤救回4個盤末點，依舊搶7失守；不過次盤他克服落後，化解對方賽末發球，硬是把戰線拉進搶七，順勢扳回一城。

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決勝盤莊吉生穩紮穩打，盤末再度關鍵突破，總算大逆轉難纏的哈里森，接下來將與爆冷擊敗13種子的克羅埃西亞黑馬句喬（Borna Gojo） 爭奪8強門票，由於去年雙方交手 Jason直落2吞敗，如今正好甜蜜復仇。

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