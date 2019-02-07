網球》新科球后大坂直美因傷退出杜哈賽 雙重國籍面臨鉅額補稅

網壇新科世界球后大坂直美。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕人紅是非多，網壇新科世界球后大坂直美因背傷退出杜哈女網賽，又因雙重國籍大限恐將面臨鉅額補稅，令「日本小威」相當困擾。

「看到那裡有許多期待看我比賽的球迷，對於退賽我十分抱歉。」横掃去年美網、今年初澳網雙料大滿貫女單冠軍的大坂直美，在放棄中東行程的聲明中強調，「我希望每個人都能度過愉快一週，希望明年能見到大家。」這位芳齡21的女網新星，去年就因背傷退出香港站賽事。

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大坂直美的父親是美籍海地裔，母親則為日本人，她從小跟著全家移民美國，因青少年時期接受日本網協援助，又以日本籍出賽，也被視為2020年東京奧運奪牌希望。只不過，日本政府並不允許雙重國籍，今年10月16日就滿22歲的大坂直美，屆時必須在日、美兩個國籍做出選擇，據日媒報導，大坂直美目前職業獎金加上代言費用，約高達40億日圓（約12億台幣），屆時她若放棄美國籍，美國政府可評估財產增收23.8%稅率，即得補繳大約10億日圓（約3億台幣）稅金。

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