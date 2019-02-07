NBA》超狂第三節來了！勇士大勝馬刺39分

K.湯普森拿26分全場最高。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今主場面對少了艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）和德羅森（DeMar DeRozan）的馬刺，打得相當輕鬆寫意，比賽戰況一面倒，最終以141：102大勝。

勇士上半場打完就已取得14分領先，進入第三節後手感大開，勇士團隊高達77.3%的準星，一節49分的狂暴表現徹底轟垮馬刺，總計16次助攻更一舉刷新隊史單節助攻紀錄，隨著比分不斷擴大，第四節淪為垃圾時間。

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K.湯普森（Klay Thompson）26分全場最高，杜蘭特（ Kevin Durant）有23分、9助攻、8籃板的全方位表現，柯瑞（ Stephen Curry）12投7中的命中率表現不錯，有19分、7助攻、5籃板貢獻，卡森斯（DeMarcus Cousins）拿15分、6籃板。

馬刺防線擋不住勇士的火力，整場比賽被壓著打，米爾斯（Patty Mills）的16分已是全隊最高分，蓋伊（Rudy Gay）的15分居次，馬刺吞2連敗。

杜蘭特有23分、9助攻、8籃板的全方位表現。（今日美國）

柯瑞有19分、7助攻、5籃板貢獻。（今日美國）

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