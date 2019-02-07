NBA》比賽未完就被交易 巴恩斯無辜神情讓詹皇替他抱屈

巴恩斯在比賽未完就被爆出被獨行俠交易到國王。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕比賽還在進行中，獨行俠將巴恩斯（Harrison Barnes）送走的消息曝光，第四節擺出無辜神情坐在板凳觀戰，令球迷看得心疼，詹姆斯（LeBron James）還將電視畫面轉發到個人IG，替巴恩斯說話。



季中交易截止日邁入倒數階段，各隊紛紛在最後時刻出招，但巴恩斯今還在場上奮戰，卻有媒體爆料他被送往國王的消息，球隊也隨即將他換下場。

此次交易爆出的時間點引發熱議，詹姆斯也參一腳討論，放上巴恩斯在場邊的觀戰畫面寫道，「讓我來猜猜，大家都覺得這沒什麼大不了的，畢竟是要做對球隊最好的決定，對吧。」

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「他們送走了這個原本在場上打球的人，他對交易訊息根本一無所知，我並不是在批評發動交易的人，畢竟得在商言商。」詹姆斯認為，這就像球員想離開球隊一樣，不該被稱為自私或是不懂得感激，因為大家都是在做有利自己的選擇，「往往球隊發動交易，或丟掉球員的時候，球隊也只會說這是最好的決定，其實我對球員或球隊都沒意見，就只是實話實說罷了。」

詹姆斯一番話讓球員頗有共鳴，不少人都紛紛按讚力挺，包括近日公開求去的A.戴維斯（Anthony Davis）就是。

至於巴恩斯到底對於交易案知不知情？皮爾斯（Paul Pierce）在《ESPN》節目上透露，巴恩斯的經紀人賽前有告知被交易的可能，但巴恩斯依舊想在場奮戰，最後留下10分、3籃板、1助攻的成績。

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