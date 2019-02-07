NBA》字母哥對巫師狂飆43分 聽聞隊友被交易很不捨

亞德托昆波拿43分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今對上氣勢低迷的巫師，亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）把握飆分機會，單場狂砍43分，帶領球隊148：129收下5連勝，但聽聞今天爆出的交易案，他實在難以盡情享受勝利的喜悅。

公鹿和活塞談定交易，送走大前鋒梅克（Thon Maker）換來S.強森（Stanley Johnson），雖然亞德托昆波今飆出本季第二高得分，得知隊友被送走卻一點都高興不起來。

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今年是亞德托昆波和梅克並肩作戰的第3個球季，除了是好戰友，2人關係相當如同兄弟般友好，他告訴《ESPN》，「梅克帶給隊友正面能量，球隊中能夠有他是一大福氣。」談到梅克被送走的消息，亞德托昆波感到相當不捨，但他也清楚一切得回歸到現實層面，「NBA就是個商場，大家都想要拿冠軍，我想梅克在底特律也會有不錯的發展機會的。」

梅克本季35場皆為替補出賽，平均上場11.7分鐘，可貢獻4.7分、2.7籃板、0.5阻攻。

梅克。（資料照，美聯社）

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