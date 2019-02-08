MLB》馬林魚換到頭號新秀 陳偉殷搭檔前進費城人

瑞爾穆托。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）從去年12月喊出「賣我」，不願意續留馬林魚，談判多時，終於在台灣時間今天凌晨確定轉戰費城人。

馬林魚則得到捕手阿法洛（Jorge Alfaro）、兩名潛力新秀投手桑契斯（Sixto Sanchez）、史都華（Will Stewart）、以及25萬美元國際簽約金額度。

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27歲的瑞爾穆托今年薪水是590萬美元，明年季後才會進入自由市場。過去四年全壘打都在雙位數，去年更是生涯新高的21轟，打擊三圍 .277/.340/.484，打點74分也是生涯新高。

費城人今年是補強最為積極的球團之一，季後已陸續網羅外野手麥卡琴（Andrew McCutchen）、游擊手席古拉（Jean Segura）與後援投手羅伯森（David Robertson）等人，目光同時瞄準自由市場的哈波和馬查多，如今先一步換來瑞穆爾托，展現爭冠企圖心。

馬林魚過去兩年已經接連賣出史坦頓（Giancarlo Stanton）、歐蘇納（Marcell Ozuna）、耶利奇（Christian Yelich）和高登（Dee Gordon）之後，瑞爾穆托離隊對馬林魚的攻守又成為傷害。

不過馬林魚換來的捕手阿法洛今年才25歲，去年已站穩大聯盟，可望補上瑞穆爾托的空缺，另外還有20歲的右投桑契斯，最快球速100英哩，是費城人農場的頭號新秀，去年在高階1A投46.2局，防禦率2.51。另一名21歲左投史都華去年在1A投113.2局，防禦率2.06。

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