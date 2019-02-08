NBA》鵜鶘「一眉哥」續留 高砲台米洛提奇轉戰公鹿

米洛提奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕交易大限在台灣時間今日凌晨四點截止，鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）確定續留，不過陣中主力大前鋒米洛提奇（Nikola Mirotic）被交易到公鹿。鵜鶘則換來強森（Stanley Johnson）和史密斯（Jason Smith）。

這筆交易還包括了先前活塞與公鹿進行的交易，鵜鶘將可以獲得4個二輪選秀權，分別是2019年二輪籤（來自金塊）、2020和2021年的二輪籤（來自巫師和公鹿）以及公鹿2020年的二輪籤。

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27歲的米洛提奇自2011年首輪第23順位加入NBA，生涯前4季待在公牛，2017-18年季中被交易到鵜鶘，當年他和鵜鶘簽下兩年2700萬美元合約，今年是最後一年，年薪為1250萬美元，他本季出賽32場，平均得到16.7分、8.3籃板是職業生涯新高，1.1助攻，投進2.7顆三分球

有了具外線能力的米洛提奇加入，戰績雄踞東部第一的三分火力再升級，目前他們每場投進13.3顆三分，只落後火箭的15.4。

至於鵜鶘得到22歲的強森，是2015年選秀第八順位，今年每場7.5分、3.6籃板。還有32歲老將強森，去年透過三方交易從巫師來到公鹿，本季3.2分以及2.7籃板。

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