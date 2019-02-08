NBA》湖人送走潛力小將 換不到一眉哥傳考慮「甜瓜」

祖巴克（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕交易大限在台灣時間今日凌晨四點截止，湖人與鵜鶘重啟A.戴維斯（Anthony Davis）的交易案談判失敗，隨後與同城兄弟快艇達成兩隊36年來的第一筆交易，將前鋒畢斯利（Michael Beasley）與潛力中鋒祖巴克（Ivica Zubac）換到快艇，獲得前鋒穆斯卡拉（Mike Muscala）。

如此一來湖人的球隊陣容只有14人，多出一個名額，《洛杉磯時報》記者Brad Turner推特爆料，湖人現在認真考慮網羅「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）。

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安東尼。（資料照，法新社）

本次交易案中，21歲的祖巴克原本是備受湖人球迷期待的新生代中鋒，本季出賽33場，場均8.5分和4.9籃板。

他在被交易到快艇之後於個人IG上傳感性貼文，提到：「為湖人打球是我從小的夢想，湖人球團讓我的夢想成真，我不會忘記這些年！謝謝所有人，特別謝謝教練華頓、隊友、訓練員還有球迷們！我很期待加入快艇，等不及上場了！」

此外，快艇獲得畢斯利後馬上將他裁掉，另外還將裁掉葛托特（Marcin Gortat）、特奧多西奇（Milos Teodosic），並持續釋出薪資空間，以後衛布萊德利（Avery Bradley）向灰熊隊換來坦波（Garrett Temple）與大前鋒格林（JaMychal Green）。

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