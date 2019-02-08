中職》不受華航罷工影響 桃猿如期征戰石垣島

Lamigo桃猿隊到日本石垣島進行交流賽，未受到罷工影響，順利報到。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園機場報導〕由於華航勞資協商破裂，桃園機師工會深夜宣布，今天早上6點華航機師開始啟動罷工，Lamigo桃猿今早搭機飛往日本石垣島進行交流賽，原本球團擔心是否受影響而無法啟程，所幸華航宣布今天中午12點以前，從桃園機場出發的航班不受影響，桃猿得以如期出發。

Lamigo桃猿到日本石垣島進行交流賽，未受到華航罷工影響，Lamigirls也順利報到。（記者陳志曲攝）

桃猿原定今天早上10點搭乘華航CI2124班機前往石垣島，準備明、後天與日職羅德進行兩場交流賽，預計11日下2點（台灣時間）搭乘華航CI125班機返台，只是深夜突然宣布華航機師罷工，讓桃猿選手有些不安，張閔勛說，「看到新聞嚇一跳，還好沒事。」

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林樺慶則表示，如果不能去石垣島的話，會覺得有點可惜，這是華航機師第一次罷工，原本想來機場看看會發生什麼事，結果出發前球隊就有說一切正常；黃敬瑋就顯得豁達，他說，「不會擔心啊，如果無法去石垣島，大不了回嘉義練。」今年桃猿春訓大本營在嘉義縣立棒球場。

這次桃猿出征石垣島，除了教練團、25名球員和球團工作人員之外，還包括80名球迷和9位記者採訪團隨行，都搭同一班機出發。

Lamigo桃猿林樺慶。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿啦啦隊山Ｇ哥寫下必勝春聯。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿梁家榮應景寫下春聯。（記者陳志曲攝）





Lamigo桃猿黃敬瑋。（記者陳志曲攝）



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