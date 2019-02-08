NBA》「波蘭大錘」遭釋出 美媒爆：他很想加入勇士

葛托特（右）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天宣布裁掉「波蘭大錘」中鋒葛托特（Marcin Gortat），根據《Yahoo!Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，他極有興趣加盟衛冕軍勇士。葛托特本人也在宣布被裁掉以前發推特寫到：「這是一趟偉大的旅程！」

勇士總管邁爾斯（Bob Myers）在一月份接受採訪時透露，球隊還有意尋找一名中鋒長人。而34歲葛托特本賽季場均得到5.0分和5.6籃板，富有內線經驗，的確有辦法來補強勇士目前陣容的最大缺陷。不過海恩斯提到，衛冕軍要等一切塵埃落定之後再從市場挑人。

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此外，快艇持續釋出薪資空間，先前才把一哥T.哈里斯換去七六人，今天又以後衛布萊德利（Avery Bradley）向灰熊隊換來坦波（Garrett Temple）與大前鋒格林（JaMychal Green），再用穆斯卡拉，去跟湖人換回畢斯利與祖巴克，再將畢斯利、葛托特、特奧多西奇（Milos Teodosic）裁掉。

快艇的目的就是持續節省薪資和名額，在明年的自由市場大展身手，據先前多家美媒報導，快艇有意在明年一次網羅雷納德（Kawhi Leonard）、杜蘭特（Kevin Durant）。

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