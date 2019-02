NBA》直播選明星賽隊友 詹皇搞笑發動交易（影音）

兩隊隊長直播選人。(取自影片)

〔體育中心/綜合報導〕今年NBA明星賽分成「詹姆斯隊」與「亞德托昆波隊」,兩位隊長台灣時間今天早上,已經在直播選秀會當中挑選完隊友,先發球員共有10人、替補有14人,還有特別增額的魏德、諾威斯基。

期間還發生「交易」插曲,詹姆斯要求用自己選的第四順位魏斯布魯克來換「字母哥」選的第三順位西蒙斯,而亞德托昆波欣然接受這個提議,還回說:「如果你把魏德交易呢?」,製造不少效果。

LeBron asked to trade Russell Westbrook for Ben Simmons.



Giannis: “What if you put Dwyane Wade in the trade?” #NBAAllStar pic.twitter.com/dq8xuZkvR1