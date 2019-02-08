NBA》直播選明星賽隊友 詹皇搞笑發動交易（影音）

兩隊隊長直播選人。（取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕今年NBA明星賽分成「詹姆斯隊」與「亞德托昆波隊」，兩位隊長台灣時間今天早上，已經在直播選秀會當中挑選完隊友，先發球員共有10人、替補有14人，還有特別增額的魏德、諾威斯基。

期間還發生「交易」插曲，詹姆斯要求用自己選的第四順位魏斯布魯克來換「字母哥」選的第三順位西蒙斯，而亞德托昆波欣然接受這個提議，還回說：「如果你把魏德交易呢？」，製造不少效果。

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LeBron asked to trade Russell Westbrook for Ben Simmons.



Giannis: “What if you put Dwyane Wade in the trade?” #NBAAllStar pic.twitter.com/dq8xuZkvR1 — SportsCenter （@SportsCenter） 8 February 2019

亞德托昆波隊

先發陣容：

公鹿亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）

勇士柯瑞（Stephen Curry）

七六人恩比德（Joel Embiid）

雷霆喬治（Paul George）

黃蜂沃克（Kemba Walker）。

替補球員：

公鹿米德爾頓（Khris Middleton）

金塊約基奇（Nikola Jokic）

雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）

活塞葛瑞芬（Blake Griffin）

籃網羅素（D'Angelo Russell）

魔術伍切維奇（Nikola Vucevic）

暴龍羅利（Kyle Lowry）。

特別增額：

獨行俠諾威斯基（Dirk Nowitzki）。

詹姆斯隊

先發陣容：

湖人詹姆斯（LeBron James）

勇士杜蘭特（Kevin Durant）

塞爾提克厄文（Kyrie Irving）

暴龍雷納德（Kawhi Leonard）

火箭哈登（James Harden）。

替補球員：

鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）

勇士湯普森（Klay Thompson）

拓荒者里拉德（Damian Lillard）

七六人西蒙斯（Ben Simmons）

馬刺艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）

灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）

巫師畢爾（Bradley Beal）

特別增額：

熱火魏德（Dwyane Wade）

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