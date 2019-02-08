NBA》認賠！ 七六人將狀元郎交易到魔術

佛爾茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人在交易截止日前選擇「認賠殺出」，將2017年選秀狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）交易至魔術，換來J.西蒙斯（Jonathan Simmons）、以及一個2020年選秀首輪籤（來自雷霆）、一個2019年次輪籤（來自騎士）。

這筆交易對兩隊而言是個雙贏局面，七六人本季先後發動交易，得到巴特勒（Jimmy Butler）、T.哈里斯（Tobias Harris），佛爾茲已被排除在七六人的未來藍圖中。

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魔術高層認為佛爾茲可以為缺乏控衛的陣容提升深度，而來到今年進入季後賽機會渺茫的魔術，也可獲得更多發揮空間，進一步從他的投籃失憶症中復原。

佛爾茲本季只為七六人隊打了19場球，場均8.2分、3.7籃板、3.1助攻，自加入NBA以來，他一共只出賽33場。

至於J.西蒙斯本賽季在魔術出賽41場，場均有6.4分、2.4籃板、2.3助攻。

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