NBA》林書豪僅拿4分 暴龍客場逆轉老鷹

林書豪護球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕當家一哥雷納德（Kawhi Leonard）因膝蓋痠痛缺陣，不過暴龍今天克服全場17分的落後，最後以119：101在客場逆轉老鷹。台裔控衛林書豪上場17分鐘，只攻下4分、2助攻。

上半場老鷹狂下三分雨，20投13中，命中率高達65%，最多領先來到17分，林書豪在首節剩下6分鐘時替補上場，在第二節一次上籃得手，不過老鷹全隊第二節最後3分鐘只得到2分，讓暴龍追到60：68。

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易籃後暴龍持續縮小分差，趁著老鷹進攻當機，暴龍打出7：0攻勢，三節結束將比分反超。老鷹第三四節分別只得到16、17分，最終拱手讓出勝利，送給暴龍三連勝。

暴龍西亞卡姆（Pascal Siakam）全場33分為最高、另有13籃板，羅利貢獻13分、8籃板送出15次助攻。老鷹方面則是普林斯（Taurean Prince）、楊恩（Trae Young）各得19分最高。

林書豪阻止對手抄球。（美聯社）

西亞卡姆攻下全場最高。（法新社）

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