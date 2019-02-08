MLB》1年220萬美元 皇家簽下前美聯救援王

巴克斯柏格。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家今天以一年220萬美元簽下後援投手巴克斯柏格（Brad Boxberger），附帶100萬美元的激勵獎金。

30歲的巴克斯柏格曾於2015年效力光芒時入選明星賽，該年以41次救援成功拿下美聯救援王。他投球使用大量四縫線速球以及變速球混淆打者，生涯投284.1局，防禦率3.42，K/9值高達11.6，但BB/9值也多達4.6。

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上季在響尾蛇隊面臨快速球球速首度降到92英哩的問題、引誘球也無法誘使打者出棒，不過K/9值仍是優秀的12，拿下3勝7敗，40次救援機會拿下其中32次，防禦率4.89。

巴克斯柏格季後進入仲裁資格的最後一年，預估薪水是490萬美元，但並未與響尾蛇續約，投入自由市場，如今與皇家簽約價格砍半。

加入皇家後，巴克斯柏格預計與佩雷塔（Wily Peralta）競爭球隊新球季的終結者。上季佩雷塔雖然在14次救援機會統統把握住，不過是過去是先發底，並沒有長期的後援投手資歷。

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