NBA》美媒爆湖人高層不爽詹皇 「最該被交易的人就是他」

詹姆斯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA資深記者Peter Vecsey今天指出，詹姆斯（LeBron James）和他的經紀團隊想要奪權的行為，已經惹惱了湖人球團總裁魔術強森（Magic Johnson）以及老闆珍妮（Jeanie Buss），因此未來詹姆斯若被湖人交易，他也不會感到太意外。

Vecsey指出，湖人招募詹姆斯，是為了讓他能夠帶領年輕小將們好好成長，發揮導師的用途。然而詹姆斯卻聯合自己的經紀人保羅（Rich Paul），試圖逼湖人拿出全部潛力新秀與鵜鶘交易A.戴維斯，並嘗試自己管理球隊，使得小將們各個人心惶惶，魔術強森以及老闆珍妮不會再讓詹姆斯這樣予取予求。

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Vecsey說：「詹姆斯做錯了每一件事。他應該將這些小將們納入他的羽翼之下，然而他卻把他們丟到公車底下輾過去。」

「戴維斯是個好球員，他是全明星，但他過去做了什麼？他還不夠好，只可以帶領球隊進入季後賽兩次，並且進入第二輪。」Vecsey表示，「如果我是湖人，最該被交易的就是詹姆斯，留下這些小將持續前進。」

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