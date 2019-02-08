中職》是否接12強賽教頭？ 洪一中這樣回答稻葉篤紀

稻葉篤紀與洪一中寒暄。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕Lamigo桃猿今天搭機前往日本石垣島，備戰明、後天對日職羅德兩場交流賽，今天下午桃猿在石垣市中央運動公園野球場練球，桃猿教頭洪一中和日本國家隊總教練稻葉篤紀相見歡，洪一中說，希望台日在東京奧運會師。

為了全力備戰2020年東京奧運，春訓期間稻葉走訪日職各隊春訓基地，觀察各路好手作為選材依據，今天稻葉來到石垣島視察羅德選手狀況，除了與洪一中見面，隨行的中職秘書長馮勝賢也與稻葉合影留念。

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2008年北京奧運洪一中是台灣隊總教練，稻葉則是日本隊選手；今年底世界12強賽台灣隊教頭未定，洪一中呼聲頗高，若順利當上國家隊總教練，12強賽預賽台日同分組，屆時洪一中和稻葉就能分別領軍鬥陣。

今天稻葉和洪一中做了簡短交談，稻葉問洪，「你應該是12強賽的總教練吧！」洪回答，「總教練責任重大，如果真的沒人，也只好接下這重任了。」稻葉再問，「台灣目前有不少好手呢。」洪說，「和日本相較，我們台灣的壓力比較沒那麼大。」意指日本實力佳，有奪冠壓力。

最後稻葉問洪，「12強賽要怎麼打呢？」洪說，「希望台灣和日本在東京奧運相見！」由於東京奧運日本是主辦國，已先行取得奧運棒球項目一席，台灣必須在年底12強賽排名在南韓和澳洲之上，否再就要打明年6搶1資格賽，要打進奧運難度相當高。

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