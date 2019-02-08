NBA》湖人梭哈追「一眉哥」仍未果 鵜鶘坐等休季重啟談判

湖人積極爭取交易「一眉哥」A.戴維斯，但最後仍無法打動鵜鶘，交易告吹。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕交易大限在台灣時間今日凌晨四點截止，放大絕不惜將5位新生代好手全端上交易桌的湖人，最終沒能在交易大限前打動鵜鶘隊，而拋出「賣我」震撼彈的A.戴維斯（Anthony Davis）確定續留，而鵜鶘今確認出將會在休季期重啟談判，坐等擁有全聯盟最好籌碼的塞爾提克提出交易方案。

A.戴維斯今夏可以與鵜鶘簽下史上最高的5年2.39億美元（約新台幣73億元）頂級合約，不過今天他透過經紀人R.保羅（Rich Paul）向球隊提出交易申請，無意與球團續約，希望能把他交易到具有奪冠實力的球隊。

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A.戴維斯高喊賣我後，將會出現多支球隊詢問交易的可能性，擁有全聯盟最好籌碼並對於A.戴維斯有高度興趣的塞爾提克，因為受限於「羅斯條款」，球隊中不能同時擁有2位符合這樣的條件球員，綠衫軍必須等到7月1日與厄文（Kyrie Irving）換完約後，才能交易來A.戴維斯。

原本同樣積極爭取A.戴維斯的湖人，最後一次的交易籌碼也曝光，不但把波爾（Lonzo Ball）、英葛蘭（Brandon Ingram）、祖巴克（Ivica Zubac）、哈特（Josh Hart）和庫茲馬（Kyle Kuzma）5位新生代主力全端上桌，還加碼送2個首輪簽，但最後仍難以打動鵜鶘。



紫金軍團最後與同城兄弟快艇達成兩隊36年來的第一筆交易，將前鋒畢斯利（Michael Beasley）與潛力中鋒祖巴克（Ivica Zubac）換到快艇，獲得前鋒穆斯卡拉（Mike Muscala），補強後目前陣容將多出一個名額，《洛杉磯時報》記者Brad Turner稍早則在推特爆料，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）將有望攜手加盟湖人攜手詹皇。

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