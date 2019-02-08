NBA》土耳其長人遭尼克買斷 下一站傳落腳綠衫軍

土耳其長人坎特今遭尼克買斷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約尼克隊在交易大限截止前，仍沒能將頻喊「賣我」的中鋒坎特（Enes Kanter）順利交易出去，而今（8日）球團選擇將這位土耳其長人買斷，讓他終於如願成為自由球員，而坎特的下一站將有望落腳「綠衫軍」塞爾提克。

本季戰績慘兮兮的尼克，目前以10勝43敗的戰績排在東部墊底，在交易掉明星前鋒「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）後，預期進將進入重建期，而對他們來說，奪勝已不是最大目標，重點在培育新人及搶下選秀權。

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為了發展陣中年輕中鋒柯內特（Luke Kornet）和M.羅賓森（Mitchell Robinson），26歲的坎特本季早就被排除在輪替陣容外，加上球隊稍早又補進D.喬丹（DeAndre Jordan），坎特跟尼克分道揚鑣只是時間問題，而今尼克選擇買斷他與老將麥休斯（Wesley Matthews）的合約，讓他們自行尋找新東家。

而在得知自己被買斷後，坎特馬上在個人社群媒體發文，除了告知自己被裁掉的消息，也表達對尼克球團和紐約球迷們的感激，表示紐約永遠會在自己內心深處佔據非常特殊的位置，也期待未來能夠再次回到麥迪遜花園廣場，再次在紐約球迷面前打球。

坎特是2011年NBA選秀的首輪第3順位球員，職業生涯至今先後效力過爵士、雷霆以及尼克隊，場均可以貢獻11.9分7.6個籃板，而他雖然在禁區擁有不俗的進攻能力，但在防守上卻總是為人詬病。

而他本季場均貢獻14分、10.5籃板的「雙十」成績，讓東部強權賽爾提克相當感興趣，稍早傳出有意網羅坎特加盟。

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