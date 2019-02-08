MLB》史上唯一人國、美聯都獲MVP！ 傳奇球星羅賓遜病逝

傳奇名人堂球星、前國民隊總教練羅賓遜今過世。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕唯一在MLB美國大聯盟的兩聯盟都曾拿過MVP，也是第一位黑人總教練的名人堂球星羅賓遜（Frank Robinson）今日病逝，享耆壽83歲。

羅賓遜1953年被紅人隊挑中，1956登上大聯盟馬上展露頭角，以38支全壘打83打點，獲選該年年度新人王，而在他21年的球員生涯，累計586支全壘打，14次入選明星賽，並創下大聯盟史上唯一兩聯盟都拿MVP紀錄，分別是1961年在國家聯盟的辛辛那提紅人、1966年效力美國聯盟的巴爾的摩金鶯。

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效力金鶯的六年中，羅賓遜一共為球隊拿過2次冠軍後，接下來連續待過道奇ヽ天使與印第安人等球隊，不過身體卻逐漸走下坡，最後在1976年選擇在印地安人高掛球鞋退休。

在效力金鶯6年中，羅賓遜曾為球隊拿下過兩座總冠軍。（資料照，法新社）

走過種族歧視盛行的1950年代，羅賓遜退役之後仍是先鋒者，不但1975年成為大聯盟史上第一位黑人總教練，1982年以89.15%的得票率獲選名人堂，1989年更拿下美聯最佳總教練獎肯定，而他在2006年帶領國民隊五年後正式退休， 也成為繼萊恩（Nolan Ryan）後第二位背號被三支不同球隊退休的球員。

而羅賓遜從球員、教練到行政人員，深耕美國棒球界超過60年，大聯盟主席Rob Manfred今在受訪時說：「他是棒球史上數一數二的偉大球員，而且那只是他棒球人生多采多姿的起點。」

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