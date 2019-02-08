足球》巴甲豪門宿舍驚傳惡火 已釀10死3傷

2019/02/08 19:56

位於里約熱內盧的巴甲佛朗明哥足球俱樂部的青年隊訓練中心宿舍發生嚴重火災。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕巴西《ESPN》報導指出，位於里約熱內盧的巴甲佛朗明哥（Flamengo）足球俱樂部的青年隊訓練中心宿舍發生嚴重火災，大火已造成至少10人死亡；另還有3人受傷。

據巴西《ESPN》消息指出，當地時間8號凌晨佛朗明哥俱樂部的青年隊訓練中心宿舍驚傳火警，火勢雖然在當地時間早上7點多被控制住，不過卻已造成至少10人罹難，還有三人受傷，其中一人傷勢較為嚴重，至今未脫離險境。

而巴西環球電視新聞網（Globo News）報導，發生火警的宿舍是球隊「14歲到17歲」少年球員的訓練中心，當時有許多人都還在熟睡，才會造成如此嚴重傷亡，詳細傷亡數字及死傷者身份仍待後續報導。

這家訓練中心在兩個月前剛剛擴建，是巴西屬一數二最為先進的訓練中心之一，而佛朗明哥俱樂部是巴西著名的足球俱樂部，過去名將「小羅納度」羅納迪諾（Ronaldinho）、李安納度（Leonardo Araújo）都曾在此效力。

球員家屬焦急在訓練中心宿舍外等待消息。（路透）

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