NBA》日本史上第一人！渡邊雄太得分上雙、上場時間創新高（影音）

渡邊雄太今砍下10分5籃板，成首位在NBA得分上雙的日本球員。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕日籍前鋒渡邊雄太去年投入選秀並未得到NBA球隊青睞，但在夏季聯賽表現搶眼，最後獲灰熊肯定簽下一份2年的雙向合約，而雖然今天灰熊以95：117不敵雷霆，不過今他出賽27分46秒，繳出10分5籃板，另有助攻、抄截各1，不但在上場時間創下新高，雙位數得分進帳更成日本史上第一人。

去年從從喬治華盛頓大學（George Washington University）畢業的渡邊雄太，雖然選秀遺憾落榜，不過憑著好表現，與灰熊簽訂雙向合約，也成為自2004年田臥勇太效力太陽以來，再有日本選手進入NBA。

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雙向契約每隊有2個名額，持有雙向契約的球員，雖然大部分都得留在發展聯盟，不過每賽季仍有最多45天的機會能為球隊出戰，而加上此役渡邊已經連續在兩場比賽中上場。

此役渡邊在第一節剩5分22秒時替補登場，一上場就成功抄走施洛德（Dennis Schroder）的球，自己切入禁區拋投得手，隨後罰球再拿2分。次節一開始渡邊更大秀灌籃美技，不過第三節命中率下滑僅抓下1籃板，而第四節渡邊靠著2罰和切入騎馬射箭跳投命中，成為首位能在NBA的單場得分達雙位數的日本球員。

渡邊此役HighLight這邊看

灰熊日籍前鋒渡邊雄太（左）。（美聯社）

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