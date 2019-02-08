足球》紀念罹難前鋒薩拉 法甲前東家宣布退休9號球衣

2019/02/08 22:44

薩拉不幸罹難，前東家法甲南特俱樂部宣布將退役他的9號球衣。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超足球聯賽卡迪夫城前鋒、阿根廷籍的薩拉（Emiliano Sala），在失聯多日後今尋獲遺體確定罹難，薩拉才剛以破隊史紀錄的1500萬英磅轉會費風光加盟卡迪夫，沒想到卻在搭機時遭遇死劫，他法甲的前東家南特（FC Nantes）俱樂部主席Waldemar Kita也宣布，屬於薩拉的9號球衣將從南特退休。

南特主席Waldemar Kita稍早在官網上發表聲明，除了證實薩拉已經不幸罹難的消息，也表示對失去這樣一位優秀的好友、模範隊友和如此才華洋溢的球員感到悲痛。

Waldemar Kita在聲明的最後寫下：「再多的言語也無法表達我們的悲痛，薩拉留下了難以抹滅的精神印記，就像球迷們希望的，我們將退休他專屬的9號球衣，薩拉將永不會被遺忘。」

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