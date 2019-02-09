字母哥領軍公鹿挑戰六連勝 今日賽事預告與轉播

2019/02/09 07:10

公鹿「字母哥」亞德托昆波領軍挑戰6連勝。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

初五將為您帶來精彩三場NBA的賽事轉播，交易大限截止各隊紛紛進行補強，交易來快艇一哥T.哈里斯（Tobias Harris）、戰力大升級的七六人，將在主場迎戰排在西部第二的強敵金塊，七六人的「四巨頭」能否順利磨合終止近期2連敗呢？

另一地，喜獲主力大前鋒米洛提奇（Nikola Mirotic）的公鹿隊將迎戰獨行俠，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）能否攜手新同學將球隊連勝之路推到第6場？而最後一場則將由西部龍頭勇士，出戰已經苦吞12連敗的爐主太陽，5星連線的衛冕軍能輕鬆獲勝，還是墊底的太陽能扳回一城，請球迷千萬不要錯過！！

NBA

08:00 金塊@七六人　ELEVEN SPORTS1

09:30 公鹿@獨行俠 愛爾達體育1台、緯來體育

12:00 勇士@太陽　緯來體育（D-Live）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.