字母哥領軍公鹿挑戰六連勝 今日賽事預告與轉播

公鹿「字母哥」亞德托昆波領軍挑戰6連勝。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

初五將為您帶來精彩三場NBA的賽事轉播，交易大限截止各隊紛紛進行補強，交易來快艇一哥T.哈里斯（Tobias Harris）、戰力大升級的七六人，將在主場迎戰排在西部第二的強敵金塊，七六人的「四巨頭」能否順利磨合終止近期2連敗呢？

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另一地，喜獲主力大前鋒米洛提奇（Nikola Mirotic）的公鹿隊將迎戰獨行俠，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）能否攜手新同學將球隊連勝之路推到第6場？而最後一場則將由西部龍頭勇士，出戰已經苦吞12連敗的爐主太陽，5星連線的衛冕軍能輕鬆獲勝，還是墊底的太陽能扳回一城，請球迷千萬不要錯過！！

NBA

08:00 金塊@七六人 ELEVEN SPORTS1

09:30 公鹿@獨行俠 愛爾達體育1台、緯來體育

12:00 勇士@太陽 緯來體育（D-Live）

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