NBA》東部軍備大戰拚冠軍 詹姆斯一語道破關鍵

詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕七六人、公鹿和暴龍透過季中交易增強實力，打造問鼎總冠軍的陣容，東部競爭在詹姆斯（LeBron James）走了之後更加激烈，因為他們看到不是毫無懸念的季後賽之路。

詹姆斯過去15季都待在東部，連8季帶領球隊殺進總決賽，一年又一年撲滅同分部球隊的奪冠希望，不過，今年不一樣了，他現在已經轉戰西部，改身披湖人戰袍。

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「現在暴龍有機會，公鹿也想搶冠軍，七六人和塞爾提克也展現爭冠氣勢，他們都知道不用過騎士這關。」詹姆斯告訴《The Athletic》，「現在所有東部球隊都覺得可以打進決賽，因為我不在啦！」

七六人季中交易前頻繁補強，從快艇網羅的哈里斯（Tobias Harris）打造四巨頭，公鹿則是換來米洛提奇（Nikola Mirotic）提升陣容實力，暴龍得到M.加索（Marc Gasol）強化禁區戰力，一夕之間東部強權升級，這也讓接下來的季後賽多了更多看點。

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