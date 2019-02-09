NBA》交易大限後續待老鷹 林書豪「重大決定」得看自己

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪多次成為交易傳聞主角，最後流言並未成真，在交易大限截止後續披老鷹戰袍，但林書豪是否在亞特蘭大待到季末，得取決於他內心想法。

季中交易截止後，《ESPN》專家馬克斯（Bobby Marks）認為，林書豪不會透過買斷離開，因為老鷹打算讓他擔任年輕球員的導師，但林書豪其實可以決定自己的未來。

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老鷹可以選擇在美國時間3月1日前買斷放人，根據《The Athletic》記者Chris Kirschner的報導，如果林書豪想要尋求加入有季後賽機會的球隊，或是在老鷹打球很不開心，總管席列克（Travis Schlenk）表態願意放人。

林書豪昨出戰暴龍的比賽後，因出席週邊農曆年活動並未受訪，Chris Kirschner指出，會讓林書豪動念出走最大關鍵為，到了新球隊是否有更多上場時間，本季他擔任替補、平均每場出賽19.6分鐘寫新低，林書豪亟需發揮空間拚下一張合約；但過去同樣陷入交易傳聞的戴德蒙（Dewayne Dedmon）則明確表示，他想續待老鷹的心意。

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