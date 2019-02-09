MLB》馬查多、哈波遲未簽約 原因出在這！

自由市場2大咖馬查多和哈波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓即將展開，自由市場2大人物馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper）卻遲遲未尋到新東家，原因出在兩人都不願意當先簽約的一方。

季後掀起搶人大戰，多隊傳出對馬查多和哈波感興趣的傳聞，針對自由市場陷入結凍狀態，前馬林魚總裁塞森（David Samson）先前就說過，這是因為兩方經紀人操盤作祟，羅薩諾（Dan Lozano）和波拉斯（Scott Boras）都想幫旗下球星拚大約。

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《The Athletic》記者Ken Rosenthal今撰文指出，哈波和馬查多至今都不想當先簽約的一方，仍在尋求至少3億美元價碼，力拚超越史坦頓（Giancarlo Stanton）和馬林魚簽下的13年3.25億美元史上最大約。

經紀人不想太快有動作，球團高層同樣如此，追逐馬查多的球隊之一白襪不願加入喊價大戰，而是想看市場反應再決定是否跟進最終價格，費城人也抱持類似的想法，他們深信最終還是能夠簽下其中一人。

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