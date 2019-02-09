MLB》明星游擊林多傳傷情 官網點名張育成當援軍

張育成。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人明星游擊手林多（Francisco Lindor）因右小腿拉傷將缺席7到9週，很可能趕不上開幕戰，大聯盟官網點名台灣好手張育成是頂替人選之一。

林多上季打擊三圍.277/.252/.519，共有42支二壘安打，還轟出生涯單季新高38支全壘打、92打點、25盜壘，並連續三年入選明星賽，但大聯盟春訓開跑前卻傳出壞消息，林多因傷很可能趕不上美國時間3月28日的開幕戰。

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明星游擊手林多。（資料照，法新社）

MLB官網作家貝爾（Mandy Bell）今撰文提出替補建議，自家農場培育的張育成和Eric Stamets皆可列入考慮，去年從海盜交易來的Max Moroff或是新成員Ryan Flaherty都是人選之一。

張育成2014年以游擊手身分進入印地安人體系，還加練了二壘、三壘守位，如果開幕戰要頂替受傷的林多，張育成回到熟悉的防線不會有太大問題，去年他在小聯盟守了94場游擊、守備率9成75，另有23場三壘，其餘9場為二壘。

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