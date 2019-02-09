NBA》離退休不遠了...「甜瓜」：該離開就得走

安東尼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）曾是2003年黃金梯的成員之一，在場上叱咤風雲受人崇拜，如今卻連想好好打一場球都難，對於外界酸民要他退休，安東尼坦言，其實真的有想過，而且「不遠了」。

安東尼NBA生涯於金塊起步，2011年被交易至尼克，他曾在2014年於主場38分鐘狂飆62分，至今仍讓球迷津津樂道，安東尼在這一戰除了刷新個人紀錄，更締造尼克球員隊史單場比賽得分新猷。

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然而，安東尼職業生涯後期卻走得相當不順，去年轉戰雷霆表現不如預期，今年被送到火箭只打了10場，送到公牛一場比賽沒打就遭裁員。

安東尼向《Huffington Post》透露內心的想法，「離我退休的日子不遠了，如果我跟你說，我還不會那麼快卸下戰袍，那我才是在跟你說謊，我知道我不會一直這樣打下去，但我真的很熱愛這項運動，說放棄好難。無論你從事什麼行業，當離開的時間到了，你就得走，要做的就是保持良好心態面對一切。」

安東尼還會在NBA打球嗎？機會或許還存在，《洛杉磯時報》記者Brad Turner爆料，湖人認真考慮簽下他，讓安東尼和好友詹姆斯一同拚天下。

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