中職》石垣島熱戰 羅德放話單季50轟新洋砲先發戰猿

千葉羅德隊Kennys Vargas。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕Lamigo桃猿與日職羅德決戰石垣島，今天中午12點在石垣市中央運動公園球場進行首場交流賽，雙方先發名單出爐，羅德新洋砲Kennys Vargas日前已放話，本季目標敲50轟，今天打先發第5棒、擔任指定打擊，過去他在大聯盟4季累積35轟、打擊率2成52。

桃猿先發陣容

棒次 球員 守備位置 1 詹智堯 中外野手 2 林承飛 游擊手 3 廖健富 DH 4 朱育賢 一壘手 5 張閔勛 左外野手 6 林立 二壘手 7 林知譽 右外野手 8 嚴宏鈞 捕手 9 郭永維 三壘手 翁瑋均 投手

Lamigo桃猿隊明日先發投手葉家淇。（特派記者陳志曲攝）

羅德先發陣容

棒次 球員 守備位置 1 岡大海 中外野手 2 菅野剛士 右外野手 3 中村獎吾 二壘手 4 井上晴哉 一壘手 5 Kennys Vargas DH 6 安田尚憲 三壘手 7 加藤翔平 左外野手 8 田村龍弘 捕手 9 平澤大河 游擊手 土肥星也 投手





Lamigirls。（特派記者陳志曲攝）

Lamigirls。（特派記者陳志曲攝）

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