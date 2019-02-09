中職》石垣島熱戰 羅德放話單季50轟新洋砲先發戰猿

千葉羅德隊Kennys Vargas。（特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕Lamigo桃猿與日職羅德決戰石垣島，今天中午12點在石垣市中央運動公園球場進行首場交流賽，雙方先發名單出爐，羅德新洋砲Kennys Vargas日前已放話，本季目標敲50轟，今天打先發第5棒、擔任指定打擊，過去他在大聯盟4季累積35轟、打擊率2成52。
桃猿先發陣容
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棒次
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球員
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守備位置
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1
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詹智堯
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中外野手
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2
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林承飛
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游擊手
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3
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廖健富
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DH
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4
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朱育賢
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一壘手
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5
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張閔勛
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左外野手
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6
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林立
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二壘手
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7
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林知譽
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右外野手
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8
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嚴宏鈞
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捕手
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9
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郭永維
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三壘手
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翁瑋均
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投手
Lamigo桃猿隊明日先發投手葉家淇。（特派記者陳志曲攝）
羅德先發陣容
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棒次
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球員
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守備位置
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1
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岡大海
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中外野手
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2
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菅野剛士
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右外野手
|
3
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中村獎吾
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二壘手
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4
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井上晴哉
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一壘手
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5
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Kennys Vargas
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DH
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6
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安田尚憲
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三壘手
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7
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加藤翔平
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左外野手
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8
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田村龍弘
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捕手
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9
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平澤大河
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游擊手
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土肥星也
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投手
Lamigirls。（特派記者陳志曲攝）
Lamigirls。（特派記者陳志曲攝）
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