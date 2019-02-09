中職》石垣島熱戰 羅德放話單季50轟新洋砲先發戰猿

2019/02/09 09:44

千葉羅德隊Kennys Vargas。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕Lamigo桃猿與日職羅德決戰石垣島，今天中午12點在石垣市中央運動公園球場進行首場交流賽，雙方先發名單出爐，羅德新洋砲Kennys Vargas日前已放話，本季目標敲50轟，今天打先發第5棒、擔任指定打擊，過去他在大聯盟4季累積35轟、打擊率2成52。

桃猿先發陣容

棒次

球員

守備位置

1

詹智堯

中外野手

2

林承飛

游擊手

3

廖健富

DH

4

朱育賢

一壘手

5

張閔勛

左外野手

6

林立

二壘手

7

林知譽

右外野手

8

嚴宏鈞

捕手

9

郭永維

三壘手

 

翁瑋均

投手

Lamigo桃猿隊明日先發投手葉家淇。（特派記者陳志曲攝）

羅德先發陣容

棒次

球員

守備位置

1

岡大海

中外野手

2

菅野剛士

右外野手

3

中村獎吾

二壘手

4

井上晴哉

一壘手

5

Kennys Vargas

DH

6

安田尚憲

三壘手

7

加藤翔平

左外野手

8

田村龍弘

捕手

9

平澤大河

游擊手

 

土肥星也

投手

 

Lamigirls。（特派記者陳志曲攝）

Lamigirls。（特派記者陳志曲攝）

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