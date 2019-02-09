網球》他澳網擊敗費爸打出名堂 索菲亞公開賽止步八強

20歲希臘新星齊齊帕斯。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕20歲希臘新星齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）靠著澳網殺進四強打出名堂，不過轉戰保加利亞挑戰ATP250索菲亞公開賽，未能延續氣勢，以3：6、6（5）：7不敵蒙菲爾斯（Gael Monfils），止步八強。

齊齊帕斯在澳網擊敗瑞士名將費德爾（Roger Federer）打出聲勢，一舉殺到四強才敗給納達爾（Rafael Nadal），靠著這站賽事的積分大進補，齊齊帕斯排名衝上生涯新高的第12。

請繼續往下閱讀...

本週齊齊帕斯轉戰索菲亞公開賽，榮膺賽會第二種子，直落二擊敗德國施特魯夫（Jan-Lennard Struff）但下一場卻遭狙擊，第二盤搶七時沒能成功延續戰線，最終止步八強。

蒙菲爾斯和烏克蘭好手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）公佈戀情後，IG上頻頻放閃相當甜蜜，下一戰他將和俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）爭四強門票。

蒙菲爾斯。（資料照，歐新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/