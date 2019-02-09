日職》力拚先發地位 陳冠宇：擠掉外國人、不用怕他們

陳冠宇。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕28歲日職羅德左投陳冠宇，今年正式邁入日職生涯第9季，和往年一樣，本季他依然要與其他洋將競爭，監督井口資仁初步將他定位先發投手，陳冠宇說，「今年是我身體素質很好的一年，希望趕快擠掉外國人，不用怕他們。」

陳冠宇2011至14年效力橫濱DeNA，2015年轉戰羅德至今，去年出賽24場其中2場先發，戰績1敗1中繼成功，防禦率3.92。

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目前羅德陣中有6名洋將，包括4投2野，4投包括陳冠宇、Mike Bolsinger（去年戰績13勝2敗、防禦率3.06）、Brandon Mann和Josh Ravin，兩洋砲則是今年放話50轟的Kennys Vargas，還有剛從火腿過來的重砲Brandon Laird。日職規定一軍能登陸4名洋將，陳冠宇無畏競爭，並表示去年一開季球隊也是6名洋將，到了7月只剩他一人留下。

千葉羅德隊陳冠宇（左）與李杜軒（右）。（資料照，特派記者陳志曲攝）

本季初期定位為先發投手，陳冠宇表示，其實井口監督並未告知，是聽媒體講才知道，其實去年一開始定位也是先發，但多半投中繼，今年春訓調整步調一樣，希望能大膽嘗試，不管先發還是中繼，他都會盡力扮演好自己的角色。

去年羅德戰績59勝81敗3和、勝率0.421，在洋聯排名第5，未能打進季後賽，陳冠宇指出，今年球隊準備充分，拚優勝的氣氛有出來，希望他也能擔綱球隊優勝要角，一整季在一軍有穩定表現，「我知道滿難的，但會盡力做到。」

井口說，陳冠宇定位是先發投手，不過有洋將限制，希望陳冠宇在一軍能有好表現。

千葉羅德隊總教練井口資仁。（特派記者陳志曲攝）

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