日職》網羅131kg重砲、前洋聯全壘打王 羅德監督高度期待

千葉羅德隊監督井口資仁。（記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕日職羅德今年補進兩大洋砲Brandon Laird和Kennys Vargas，就是著眼提升團隊長打火力，羅德監督井口資仁表示，去年全隊只有井上晴哉打得好，今年找來兩名洋砲，Laird過去在日職有實績，Vargas責是波多黎各冬季聯盟MVP，兩人值得信賴和期待。

去年羅德團隊打擊有多糟?數字會說話，143場例行賽只出現78轟，洋聯最差，團隊打擊率2成47，平均每場得分3.6分，在洋聯排名倒數第2，Laird和Vargas的加入，可望有效提升團隊打擊火力。

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31歲Laird過去效力火腿4年，和陽岱鋼是隊友，曾奪2016年洋聯全壘打王和日本大賽MVP，4年累積131轟、打擊率2成40，去年球季結束離開火腿，本季轉戰羅德，和旅日左投陳冠宇成了隊友。

28歲Vargas是波多黎各籍洋砲，主守一壘、打擊採左右開弓，身高196公分，體重131公斤，身材十分高大，2009年加盟明尼蘇達雙城，2014年升上大聯盟，待在大聯盟4季累積出賽236場，敲出35轟，打擊率0.252，今年加盟羅德，日前Vargas放話要敲50轟。

千葉羅德隊Kennys Vargas。（特派記者陳志曲攝）

洋砲Brandon Laird。（資料照，記者林正堃攝）

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