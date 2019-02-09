棒球》石垣島慘案 前4局打完桃猿0：16落後羅德

Lamigo桃猿隊先發投手翁瑋均1局掉7分退場。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕Lamigo桃猿與日職羅德決戰石垣島，今天中午12點在石垣市中央運動公園球場進行首場交流賽，羅德全場火力全開，前4局狂敲16支安打，包含3支全壘打，另獲6保送，灌進16分，打完前4局羅德就取得16:0大幅領先。

首局羅德發動一輪猛攻，單局敲5支安打，包括第9棒平澤大河敲出一發兩分彈，另獲2保送，一口氣灌進7分，桃猿先發投手翁瑋均投1局掉7分退場，由江國謙接手中繼。

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平澤大河首局敲出一發兩分彈。（特派記者陳志曲攝）

2局下羅德攻勢再起，單局敲出3支安打，包括第6棒安田尚憲轟出3分砲，另獲3保送，這局添得4分，羅德以11:0遙遙領先。

3局下羅德趁勝追擊，菅野剛士敲二壘安打，中村獎吾轟兩分砲，井上晴哉再敲二壘安打，也把江國謙打退場，由張明翔接替登板，接著羅德先後再敲3安打下3分，有1分算在江國謙帳上，換句話說，江國謙和翁瑋均都是只投1局就狂失7分，前3局打完羅德取得16:0大幅領先。

反觀桃猿攻勢零星，前4局敲4安但未能得分，4局下張明翔雖被敲2安，但力保不失，將比數凍結在16:0。

詹智堯打擊。（特派記者陳志曲攝）

陳冠宇中繼上場。（特派記者陳志曲攝）

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