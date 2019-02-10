火箭哈登對抗雷霆P.喬治 今日賽事預告和轉播

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天有兩場NBA賽事轉播，首場是塞爾提克在主場面對快艇，綠衫軍目前戰績35勝20敗暫居東部第四，近10場拿8勝，主將厄文（Kyrie Irving）過去10場出賽6場，平均砍下27.8分；快艇目前以32勝25敗暫居東部第八，但日前在交易大限前將主將T.哈里斯（Tobias Harris）交易至七六人，但也從湖人獲得前鋒畢斯利（Michael Beasley）與潛力中鋒祖巴克（Ivica Zubac），兩人轉隊首戰將有何表現，值得關注。

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另一場則是火箭在主場對上雷霆，火箭目前戰績32勝22敗暫居西部第五，近期為3連勝、近10場拿7勝。火箭一哥哈登（James Harden）過去10場平均砍下41.1分，連28場至少拿下30分，距離傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）1962年締造的第二長紀錄只差3場。

而雷霆近10戰拿下9勝，主將P.喬治（Paul George）過去10場平均砍34分，「威少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）連8場繳出大三元表現。火箭、雷霆兩隊本季交手過2場，各獲1勝。這場精彩的大戰，請球迷千萬不要錯過！

NBA

09：00 快艇@塞爾提克 緯來體育

09：30 雷霆@火箭 愛爾達體育1台、緯來體育（D-Live，11：30）

四大洲花式滑冰錦標賽

06：00 雙人長曲 愛爾達體育3台

11：00 男子長曲 愛爾達體育3台

ABL東南亞職籃

14：30 馬來西亞猛龍 對 澳門黑熊 Eleven Sports1

英超

21：25 熱刺 對 萊斯特城 Eleven Sports1

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