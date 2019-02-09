韓職》你情我願？英雄隊兩球員涉強暴 檢方不起訴

曹尚佑是2015年12強賽南韓隊國手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕韓職培育英雄（暫譯，Kiwoom，前身為耐克森英雄）的兩名選手曹尚佑與朴東原去年涉及性侵案，遭到無限期禁賽，但南韓檢方日前認為沒有足夠證據能證明兩人有強暴行為，因此不起訴。韓職（KBO）官方如今也取消曹尚佑和朴東原的禁賽。

英雄隊去年5月期間在客場對上SK飛龍時，終結者曹尚佑和捕手朴東原遭指控於仁川一家飯店性侵一名酒醉的女子，此事在5月23日爆發後，韓職官方禁止兩人無限期參加任何棒球活動。

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《韓聯社》報導，經過數個月的調查，南韓檢方因沒有足夠證據，今年1月28日決定不起訴曹尚佑與朴東原。曹尚佑當時聲稱他和這名女子發生性關係是兩情相悅，朴東原則是說當時喝酒完後就回自己的房間。

韓職官方如今取消曹尚佑與朴東原的禁賽，以「損害聯盟的形象」，改罰80小時的社區服務。

目前英雄隊正於美國進行春訓，該隊一名官方人員表示，尊重韓職的裁決，但尚未決定是否要把這兩人送至春訓基地，「在他們禁賽期間，曹尚佑與朴東原都沒有薪水可領，我們將必須和他們簽新合約。」該名人士說，「我們將進一步討論他們的狀況。」

火球投手曹尚佑是2015年12強賽南韓隊國手，去年原本有機會參加雅加達亞運，卻因性侵案一事而尚失國手機會。上季他出賽18場，戰績1勝2敗9救援成功，防禦率3.79；而朴東原去年球季出賽39場，有6轟、17分打點、打擊率0.248的表現。兩人都是英雄隊的主力選手。

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