MLB》洋基真要搶馬查多？ 傳開出68億約

馬查多仍在尋找新東家。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場最大咖球員之一的明星選手馬查多（Manny Machado），至今仍未決定新東家。曾當過金鶯總管的杜奎特（Jim Duquette）近日在節目上表示，洋基想搶馬查多，傳開出約7至8年、總值約2.2億美元（約新台幣68.2億）的合約。

杜奎特在《SNY》上表示，洋基開出7至8年、總值約2.2億美元的合約，但和其他球隊相比價碼差不多，並非最大約，他還聽到有球隊甚至開出更大的合約。

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大聯盟官網報導，洋基內野防守陣容中，安杜哈爾（Miguel Andujar）守三壘，這個休賽季洋基還網羅五屆明星好手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）、以及二壘手拉梅修（DJ LeMahieu），因此洋基要網羅馬查多一事看起來不太可能。

先前傳出白襪開出馬查多7年1.75億美元的合約，但馬查多的團隊目前正追求一筆總值3億美元的大約，但至今卻沒有任何報導提到的價碼，有些近這數字。

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