棒球》慘！ Lamigo桃猿遭羅德完封、狂輸22分

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕Lamigo桃猿與日職羅德決戰石垣島，今天中午12點在石垣市中央運動公園球場進行首場交流賽，羅德打線火力全開，全場敲出24支安打，包括6支全壘打，另獲8保送，最終就以22:0大勝桃猿，創下兩隊交流賽史上最大比分差紀錄。

不含今天這場比賽，過去桃猿和羅德在交流賽交手12場，桃猿戰績5勝7敗，去年11月10日兩隊在桃園球場進行第2場交流賽，羅德以13:0大勝，寫下兩隊交手最大比分差紀錄，當時賽桃猿教頭洪一中受訪時說重話，「有什麼好問的？就一塌糊塗啊，你們（記者）自己寫吧。」如今紀錄再度被刷新。

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此役首局羅德發動一輪猛攻，單局敲5支安打，包括第9棒平澤大河敲出一發兩分彈，另獲2保送，一口氣灌進7分，桃猿先發投手翁瑋均投1局掉7分退場，由江國謙接手中繼。

2局下羅德攻勢再起，單局敲出3支安打，包括第6棒安田尚憲轟出3分砲，另獲3保送，這局添得4分，羅德以11:0領先。

3局下羅德趁勝追擊，菅野剛士敲二壘安打，中村獎吾轟兩分砲，井上晴哉再敲二壘安打，也把江國謙打退場，由張明翔接替登板，接著羅德先後再敲3安打下3分，有1分算在江國謙帳上，換句話說，江國謙和翁瑋均都是只投1局就狂失7分，前3局打完羅德取得16:0大幅領先。

6局下羅德靠2安、對方暴投和高飛犧牲打再下2分，羅德18:0領先。8局下羅德啟用代打李杜軒，結果李杜軒從朱俊祥手中轟出陽春砲，接著高濱卓也、安田尚憲先後補上一發陽春砲，再靠2安添得1分，羅德22:0領先至終場。

羅德打線火力全開，全場敲出24支安打，包括6支全壘打，最終就以22:0大勝桃猿。（特派記者陳志曲攝）

桃猿先發投手翁瑋均投1局掉7分退場。（特派記者陳志曲攝）

羅德台灣投手陳冠宇。（特派記者陳志曲攝）

羅德平澤大河開轟。（特派記者陳志曲攝）

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