MLB》洋基仍有意爭取兩大球星？ 老闆:什麼事都可能發生

史坦布瑞納（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）在美國時間星期四的洋基所有權人大會中表示，球隊並不排除在球季開始前再有大動作補強。

史坦布瑞納告訴媒體:「球迷應該要知道我們的補強是永不停歇的，雖然正常來說補強並不會等到接近開季才完成，但接下來只要有合適的提案，我們就會立即行動。」

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根據《Spotrac data》的資料指出，今年休賽季只有國民隊補強的金額（1億8330萬美元）比洋基隊（1億2460萬美元）來的高。

史坦布瑞納表示:「我認為球隊在今年休賽季的補強非常成功，尤其在我最擔心的投手戰力上更是大有斬獲，在補強過後我們成功變成了一支比去年更好的球隊。我對球隊有很高的期待，讓球隊變強滿足眾人的期待是我的責任。」

今年所有的棒球迷都非常渴望知道今年自由市場的兩大巨星馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper）的最終落腳處，但無論最後會不會來到洋基，可以確定的是他們應該都無法獲得心中想要的超級大約。

根據消息指出，上述兩位球星都仍在等待一份3億美元的超級大約，同時雙方都不想比對方更早簽約，這樣的情況讓今年自由市場的簽約情況變得更加緩慢。

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