棒球》「好像被對手打擊練習」 桃猿慘敗洪總未動怒（影音）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕今天Lamigo桃猿在石垣島和羅德進行首場交流賽，羅德以22:0大勝桃猿，賽後桃猿總教練洪一中並未動怒，反而覺得這場震撼教育對年輕選手是好事，才能找出問題然後解決。

去年11月10日桃猿和羅德在桃園球場進行第2場交流賽，羅德以13:0大勝，當時賽桃猿教頭洪一中受訪時說重話，「有什麼好問的？就一塌糊塗啊，你們（記者）自己寫吧。」不過，今天大敗後洪一中賽後集合全隊講話和顏悅色，並沒有嚴厲指責球員。

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這次征戰石垣島，桃猿以年輕選手為主力，今天面對羅德先發陣容幾乎都是一軍主力球員，洪一中表示，對方是一軍，我們是年輕球員，輸球是意料中的事，但被打那麼慘還是讓他大感意外，他開玩笑說，「好像被對方打擊練習一樣，我看我們投手前面要不要放個打擊護網好了。」

桃猿前兩任投手翁瑋均、江國謙，兩人同樣都是投1局狂掉7分，表現相當不理想，洪一中說，翁瑋均緊張到要投什麼球，教練團在休息室一看就知道，不過翁瑋均還會再進步，只是需要比賽去刺激然後自己要有想法，，這一場比賽是震撼教育，但是好事。

今天桃猿全場動用7名投手，被敲出24安，包含6轟，狂掉22分，洪一中指出，投手被打那麼多安打，不過沒關係，在國內職棒投打彼此了解，有時候選手聽教練提點問題，不一定聽得懂，來到國外遇到不同等級的選手挨打，對剛進職棒的球員來說不是壞事，了解缺點，再看怎麼來改善。

Lamigo桃猿隊總教練洪一中臉色凝重。（特派記者陳志曲攝）

桃猿隊先發翁瑋均投1局狂掉7分。（特派記者陳志曲攝）

羅德大勝。（特派記者陳志曲攝）

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