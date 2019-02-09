NBA》A.戴維斯今歸隊遭球迷噓 不後悔喊「賣我」

鵜鶘球星A.戴維斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘球星A.戴維斯（Anthony Davis）高喊「賣我」後，球隊沒有成功交易他，交易大限結束後仍留在鵜鶘，今天他歸隊、面對灰狼之戰，打了三節就砍32分、9籃板、外帶3記火鍋的高效率表現，幫助球隊以122：117獲勝。A.戴維斯賽後表示，對自己的決定仍不後悔。

先前外傳A.戴維斯有可能剩餘比賽都被放在板凳，不再出賽，而NBA官方則警告若故意「冰」A.戴維斯，一場將會罰10萬美元。而今天比賽前鵜鶘主場介紹球員時，A.戴維斯獲得球迷們兩極反應，有人掌聲歡呼、也有人噓聲伺候。

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根據《ESPN》報導，A.戴維斯對於鵜鶘球迷的噓聲感到意外，「這絕對會很尷尬。」他說，「噓聲？好吧，對我而言沒關係，我會上場打球，所以很訝異。但是，這就是人生，有些人不喜歡我，而我則是很高興回到場上打喜愛的籃球比賽。」

A.戴維斯被問到是否後悔過去兩週所做的任何事，他則回應，「不，我從不後悔做任何事情。」

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