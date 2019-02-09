NBA》快艇季中交易動作頻頻 季後瞄準三位大牌球星?

A.戴維斯（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年交易大限結束後，鵜鶘球星A.戴維斯（Anthony Davis）仍續留鵜鶘，這樣讓對他有興趣的球隊只能等到夏天再戰，其中快艇，湖人，塞爾提克都被外界認為是非常有機會爭取A.戴維斯的球隊。

目前由威斯特（Jerry West）掌權的快艇隊，在這個交易截止日前清開了大量的薪資空間，同時還藉由交易獲得不少的選秀籤，這被外界解讀為希望在夏天引進明星球員。

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不過根據《The Athletics》的記者Sam Amick表示，快艇今年夏天的目標為一次網羅杜蘭特（Kevin Durant）和雷納德（Kawhi Leonard）兩大球星。

根據他們的資料指出，快艇今年夏天能夠清出5319萬美元的薪資空間，這讓他們完全可以簽下一名頂薪球員加上一個兩千萬美元等級的球員，而根據各方消息指出，若雷納德離開暴龍，他將非常有可能與快艇簽約。

快艇今年夏天將嘗試把加林納里（Danilo Gallinari）的合約交易出去，將搭配今年在交易截止日前獲得的一些籌碼進行交易。以目前來看，威斯特做的這些交易讓快艇在今年夏天處於一個非常有利的位置。

快艇正在進行他們的終極計畫，若他們在今年夏天拿到的大牌球星比湖人還多的話，那毫無疑問的他們將在明年球季重回一級球隊的行列。

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