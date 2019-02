MLB》棒球場活化 百年歷史的紅襪球場變身滑冰場（影音）

〔體育中心/綜合報導〕棒球賽季結束後,球場大多處於閒置,有部分球場會作為其他運動項目來使用,而歷史最悠久的波士頓紅襪主場芬威球場,從1912年啟用至今已經有107年的歷史,如今變身為滑冰場,在美國時間2月8日、9日舉辦比賽,這也是芬威球場的第一次。

《波士頓環球報》報導,負責此次活動的紅牛冰上運動總監克里斯蒂安(Christian Papillon),曾是冰上極限競速運動選手,如今角色轉換變成總監位置。他表示能為這座百年歷史的球場設計滑冰場感到榮幸,「這是神話般的球場,是世界上最令人印象深刻、歷史悠久的棒球場。」

百年歷史的芬威球場變身為滑冰場。(歐新社)

這座冰上競速賽道在球場內建造約6個星期,共計搭起9000個鷹架、有7層樓高的平台。一名魁北克人就直呼,「這是一個令人印象深刻的藝術品。」而這項賽事有超過172名男、女運動員參加,也包含數名美國頂尖好手。

#RedBullCrashedIce is off to a crazy start! pic.twitter.com/kNl6zaqTnU