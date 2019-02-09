MLB》棒球場活化 百年歷史的紅襪球場變身滑冰場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕棒球賽季結束後，球場大多處於閒置，有部分球場會作為其他運動項目來使用，而歷史最悠久的波士頓紅襪主場芬威球場，從1912年啟用至今已經有107年的歷史，如今變身為滑冰場，在美國時間2月8日、9日舉辦比賽，這也是芬威球場的第一次。

《波士頓環球報》報導，負責此次活動的紅牛冰上運動總監克里斯蒂安（Christian Papillon），曾是冰上極限競速運動選手，如今角色轉換變成總監位置。他表示能為這座百年歷史的球場設計滑冰場感到榮幸，「這是神話般的球場，是世界上最令人印象深刻、歷史悠久的棒球場。」

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百年歷史的芬威球場變身為滑冰場。（歐新社）

這座冰上競速賽道在球場內建造約6個星期，共計搭起9000個鷹架、有7層樓高的平台。一名魁北克人就直呼，「這是一個令人印象深刻的藝術品。」而這項賽事有超過172名男、女運動員參加，也包含數名美國頂尖好手。

#RedBullCrashedIce is off to a crazy start! pic.twitter.com/kNl6zaqTnU — Fenway Park （@fenwaypark） 2019年2月8日

百年歷史的芬威球場變身為滑冰場。（歐新社）

芬威球場內建造冰上競速賽道，讓滑冰好手在賽道上奔馳。（歐新社）

芬威球場內建造冰上競速賽道，讓滑冰好手在賽道上奔馳。（歐新社）

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