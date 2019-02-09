NBA》想成第二支宇宙戰隊？ 暴龍總經理：我們還要持續補強

尤基利（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍隊在今年展現了稱霸東部的決心，在交易截止日當天從灰熊隊交易來了明星中鋒M.蓋索（Marc Gasol），而根據暴龍GM尤基利（Masai Ujiri）表示，球隊將鎖定買斷市場繼續進行補強。

尤基利在公開的球團記者會表示，將積極的尋求買斷市場中的優秀球員，補強球隊不足的戰力。

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暴龍在本季的交易截止日送走了瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）、D.萊特（Delon Wright）、小邁爾斯（CJ Miles）等球員，加上雷納德（Kawhi Leonard）在對上老鷹的比賽中輪休，所以當天他們的比賽僅有九名球員可供出賽。

而這樣大動作的交易也讓暴龍的球員名單出現了許多空缺，所以買斷市場會是他們填滿球員名單的好選擇，他們希望在順利補強後能夠在季後賽稱霸東部，闖入總冠軍賽。

而目前被買斷的球員中，根據報導指出坎特（Enes Kanter）和艾靈頓（Wayne Ellington）都是適合暴龍補強的人選。

但NBA的規則指出，更換新東家的球員想要進入季後賽名單就必須在3月1日前被上一支球隊買斷成為自由球員後，在NBA球季結束前被擁有季後賽資格的球隊簽下，就能順利進入該球隊的季後賽名單，符合上述資格的球員才能為暴龍的冠軍之路做出貢獻。

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