棒球》最狂投球動作？ 他360度大迴旋還能丟140公里（影音）

360° 89MPH pic.twitter.com/hWDjtumyHe — Trevo （@TrevinMichael8） 2019年2月7日

〔體育中心／綜合報導〕棒球場上的投球姿勢無奇不有，包含前大聯盟「D-Train」威力斯（Dontrelle Willis）的高抬腿、或是墊步投球聞名的「跳跳虎」卡普斯（Carter Capps）。而如今有一名美國大學投手卻是「360度」大迴旋方式投球，球速能投到140公里以上。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟官方《CUT4》報導，21歲的麥可（Trevin Michael）是北奧克拉荷馬大學（Northern Oklahoma College）二年級生。麥可用「360度」大迴旋方式投球，錄下並PO至網路，但他自己不確定是否為合法動作，因此上網尋求協助。

《CUT4》翻開投球規則，認為只要裁判認為這是一個「自然動作」，而且麥可的右腳在他的揮臂式投球過程中，腳一直有踩在投手板上，應該能被允許做他的動作。但《CUT4》也說不能完全確定這種投球動作是否可行。

「CUT4」也訪問麥可如何想到這種馬戲團旋轉的投球方式來丟球，麥可說，他和室友談論過用不同的投球方式來面對打者，「我做到了，然後我想知道是否能在比賽中真的實現它。」

麥可說，藍鳥隊投手史卓曼（Marcus Stroman）的投球方式給他很大的啟發，「但我必須要有自己的投球動作，所以我想到360度投球法。」

麥可指出，「我在牛棚練投4次，每次都有88英哩至89英哩，而且是在好球帶內，我真的認為自己能在比賽中用這動作投出好球。」他認為，只要這投球動作合法，想在比賽中來投，會在特定的時機使用數次，藉此破壞對方節奏。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/