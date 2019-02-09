滑冰》日本16歲冰公主紀平梨花 四大洲花式錦標賽逆轉封后

年僅16歲的日本新星紀平梨花，今天在四大洲花式滑冰錦標賽逆轉封后。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕四大洲花式滑冰錦標賽，年僅16歲的日本新星紀平梨花今天在長曲項目拿下153.14的高分，最後以總成績221.99分逆轉奪冠。

紀平梨花在短曲項目結束後暫居第五，但她在今天的長曲項目中，演出完美的三周半跳，拿到153.14分，以總分221.99分奪冠。第二名為哈薩克選手Elizabet Tursynbaeva的207.46分，第三名為日本選手三原舞依的207.12分，而上屆冠軍坂本花織則以206.79分排在第四。

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根據《Japan Times》報導，紀平梨花表示，「我很難在這滑冰場練習三周半跳，但我很有決心、非常專注，保持注意力集中。」她說，「我能夠拋棄昨天的失誤，在這個賽季中，我學會如何在長曲中保持專注。」

紀平梨花也在去年的12月的花式滑冰大獎賽總決賽中封后。她下個目標就是3月在日本琦玉舉辦的世界花式滑冰錦標賽，盼能在自家人面前奪冠。紀平梨花也被外界譽為是前日本「花滑天后」淺田真央的接班人。

日本新星紀平梨花。（美聯社）

日本新星紀平梨花。（法新社）

日本新星紀平梨花。（法新社）

日本新星紀平梨花今天在長曲項目拿下153.14分，逆轉奪冠。（美聯社）

日本新星紀平梨花（左）摘金，另名日本選手三原舞依則獲得銅牌。（美聯社）

日本新星紀平梨花今天在長曲項目拿下153.14分，逆轉奪冠。（法新社）

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