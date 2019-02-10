日職》台灣大王扛中心棒次 春訓首戰首打席就敲安（影音）

王柏融春訓首秀首打席就敲安。（資料照，中央社）

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿的「台灣大王」王柏融隨隊於美國進行春訓，今進行隊內紅白戰，2打席1安打1保送，首打席就敲出安打，春訓首場實戰就展現台灣四割男的實力。

王柏融今天擔任紅隊左外野手，並扛下中心打線的第三棒，第一局面對先發投手西村天裕，首打席揮擊147公里直球，展現反方向的攻擊技巧，敲出左外野安打，第3局第二打席則是靠著四壞球保送上壘，紅白兩隊僅打5局，雙方以0：0握手言和

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春訓實戰首打席就敲出安打，王柏融受訪時表示，安打後有鬆了一口氣的感覺，這讓自己更有自信。王柏融也希望能在春訓把狀態調整到最好，為開幕戰作好準備。

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